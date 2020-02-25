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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:58 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
راندا التوني
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سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارا ملحوظا، حيث سجل السعر 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

وسجل السعر 4.14 جنيه للشراء 4.18 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجل السعر 4.14 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع ببنك مصر، وسجل السعر ببنك الاسكندرية 4.13 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.

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