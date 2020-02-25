استقرار سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارا ملحوظا، حيث سجل السعر 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.وسجل السعر 4.14 جنيه للشراء 4.18 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجل السعر 4.14 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع ببنك مصر، وسجل السعر ببنك الاسكندرية 4.13 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.