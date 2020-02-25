استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.50 جنيه للشراء، 15.60 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم 15.52 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع، بمصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.49 جنيه للشراء،و15.59 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية 15.50 جنيه للشراء،15.60 جنيه للبيع.