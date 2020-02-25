تسجيل 6 حالات إصابة بـ كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وأوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، صباح أمس الاثنين، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه "وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض".وأكدت الوزارة أنها اتبعت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة، إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس، حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص، كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا فى مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.