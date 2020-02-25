السعودية: يجب على دول أوبك ألّا تخاف من كورونا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أوبك ألّا تخاف بشأن فيروس كورونا.وقال للصحفيين على هامش مؤتمر في الرياض "كل مسألة خطيرة يجب التعامل معها بجدية".وأضاف الأمير عبد العزيز أنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.وأوصت لجنة من أوبك في وقت سابق من هذا الشهر بزيادة خفض المجموعة للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا لتعويض فاقد الطلب على الخام بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.وتؤيد السعودية تعزيز خفض إنتاج النفط لكن روسيا لم تعلن موقفها النهائي في هذا الصدد بعد.وقال الأمير عبد العزيز إنه يواصل النقاشات مع موسكو وإنه يثق في شراكة الرياض مع باقي مجموعة أوبك.واستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كوروناخارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.