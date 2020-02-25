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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس قهوجي لحيازة طبنجة في دار السلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:50 ص
حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار دار السلام، تجديد حبس قهوجي بتهمة حيازة طبنجة فى دار السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده ورود معلومات من رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م"، 32 سنة، قھوجى والسابق اتھامه فى 5 قضایا (بلطجة، سلاح أبیض، مشاجرة) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016م دار السلام "بلطجة" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام "مشاجرة" یتردد على دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد مختار معاون وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9 مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار وبمواجھته، واعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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