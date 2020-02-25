أفغانستان تسجل 7 حالات اشتباه بـ«كورونا»

أعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز اليوم الثلاثاء تسجيل 7 حالات اشتباه بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وذلك بإقليم "هيرات" الغربي المتاخم لإيران.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الوزير قد أعلن أمس (الإثنين)، في مؤتمر صحفي في العاصمة كابول، تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في أفغانستان وهي لشخص من إقليم "هيرات" وعاد مؤخرا من مدينة "قم" الإيرانية.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).