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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو مستعدة لمناقشة المعلومات مع واشنطن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:43 ص
بوتين
بوتين
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أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لعقد مناقشات موضوعية مع الولايات المتحدة حول أمن المعلومات وغيرها من القضايا بغض النظر عن مزاعم "تدخل" موسكو من جديد في الانتخابات الأمريكية.

وقالت السفارة في بيان - "نؤكد مجددا التزامنا بالمناقشات الموضوعية مع الولايات المتحدة بشأن أمن المعلومات وغيرها من القضايا".

وأعربت السفارة أيضا عن "قلقها العميق إزاء تطور التكهنات الجديدة بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية"، مؤكدة أن نشر مثل هذه الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات يضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية.

وأضاف بيان السفارة - "من اللافت للنظر كيفية استغلال القوى السياسية في واشنطن هذه الخرافة لتحقيق أغراضها الانتهازية واتهام بعضهم البعض بقضايا بعيدة عن الواقع، وأصبحت قضية "تدخل روسيا" تقليدا سياسيا أمريكيا سيئا".

وأكد البيان "موقفنا بسيط ومفهوم وهو أن روسيا لا تتدخل في العمليات الداخلية للدول الأخرى".. داعيا السياسيين الأمريكيين لوضع حد لهذه المزاعم، وأشار إلى أن العنصر المعادي لروسيا في الصراع بين الأحزاب في الولايات المتحدة أدى بالفعل إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح الأسبوع الماضي بأن الكرملين يعتبر مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة نوعا من الجنون، وأنهم يتوقعون تزايد مثل هذه الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قد ذكرت أن الاستخبارات المركزية الأمريكية قالت إن روسيا ستحاول دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة انتخابه بالانتخابات القادمة المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وذلك من خلال التدخل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016 من خلال عمليات قرصنة منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما نفت موسكو تلك المزاعم مؤكدة عدم قيامها بمثل تلك العمليات.

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