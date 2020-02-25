المصيلحى: أجهزة حماية المستهلك تسعى لضمان حقوق المواطنين

كشف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السوق الحر يزيد من المنافسة والجودة وأن الأجهزة التي الخاصة بحماية المستهلك وحماية التنافس وسلامة الغذاء، هي أجهزة تأتي ضمن توجه الدولة لإيجاد مزيدا من الأجهزة المنظمة لضمان حقوق المواطنين ولزيادة التنافس وإحقاق الحقوق في كافة المجالات.جاء ذلك خلال تفقده مبادرة أسبوع صديق المستهلك بالقرية الذكية والتي أطلقتها الوزارة من خلال جهاز المستهلك.وكشف المصيحلي أن اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك قد أبلغه قبل قليل أنه قد تم حل 5773 شكوى منذ اليوم الأول للمبادرة وحتى الآن.