عبد المعطي: حل 5773 شكوى منذ بداية «أسبوع صديق المستهلك»

كشف اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حل 5773 شكوى حتى الآن، منذ بداية مبادرة أسبوع صديق المستهلك والتي أطلقها الجهاز منذ بداية الأسبوع الجاري ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، على غرار مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز أواخر عام 2018 واستكمالًا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين.وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبد المعطى، أكد الاستعداد التام لتلقى شكاوى المستهلكين من خلال غرفة عمليات على مدار اليوم ولمدة أسبوع، كما أن سيارات الضبطية القضائية مستمرة فى تكثيف انتشارها بجميع محافظات الجمهورية، وأن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق، وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.وأكد أن "أسبوع صديق المستهلك" يشارك فيه كافه الكيانات والجهات والشركات المعنية لتلقى الشكاوى فى مجالات "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز، وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية لحل شكاوى المواطنين فى إطار من السهولة واليسر.