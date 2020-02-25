رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبد المعطي: حل 5773 شكوى منذ بداية «أسبوع صديق المستهلك»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:40 ص
الدكتور راضي عبد
الدكتور راضي عبد المعطي
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حل 5773 شكوى حتى الآن، منذ بداية مبادرة أسبوع صديق المستهلك والتي أطلقها الجهاز منذ بداية الأسبوع الجاري ضمن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك"، على غرار مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز أواخر عام 2018 واستكمالًا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبد المعطى، أكد الاستعداد التام لتلقى شكاوى المستهلكين من خلال غرفة عمليات على مدار اليوم ولمدة أسبوع، كما أن سيارات الضبطية القضائية مستمرة فى تكثيف انتشارها بجميع محافظات الجمهورية، وأن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" تأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق، وفى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأكد أن "أسبوع صديق المستهلك" يشارك فيه كافه الكيانات والجهات والشركات المعنية لتلقى الشكاوى فى مجالات "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز، وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية لحل شكاوى المواطنين فى إطار من السهولة واليسر.

موضوعات متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

رئيس الوزراء يعطل الدراسة في المدارس والجامعات غدا

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«العنف المجتمعي وكيفية محاصرته» بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع