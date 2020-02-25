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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:40 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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تشهد حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، انتظاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار الغزيرة على كافة أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر على الحركة.

أضافت أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، موضحا أن التأثير الكبير على الحركة الجوية يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة، أما بالنسبة لسقوط الأمطار لا يسبب أي معوقات بالنسبة لحركة الطيران.

وأشارت إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، فضلا عن أنه تم مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة على المهبط، وتم تجنيب جميع معدات الخدمات لعدم انزلاقها.

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