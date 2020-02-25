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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 8 حالات في الكويت

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:39 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية، ليل الخميس الجمعة، جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 13 حالة.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا فى مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

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