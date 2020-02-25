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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة 4 وحدات سكنية مقتحمة بالقوة في بورسعيد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:39 ص
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
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ترأس اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، لإنهاء اقتحام وحدات سكنية تابعة لمشروعات إسكان المحافظة تم اقتحامها بطرق غير مشروعة، وذلك لتسكين حالات الإزالات بدلا منهم.

أشار "قاسم" خلال ترأسه الحملة إلى أنه تم إنهاء اقتحام وإخلاء 4 وحدات سكنية بعدد من مناطق الحي، وتسكين وتسكين 4 حالات إزالة بها، لصدور قرارات إزالة لعقاراتهم لخطورة حالتها على السكان.

وذلك بحضور العميد أحمد طلعت، المشرف العام على إدارة التسكين بالمحافظة، لافتا أن بعض الوحدات السكنية التي تحمل الصفة الإدارية وتابعة للمحافظة لا يجوز بيعها أو توريثها، وينتهي عقدها بوفاة المتعاقد عليها، وتنتقل ملكيتها إلى المحافظة وفقا لنص العقد المكتوب.

وأكد رئيس الحي على أن أي نزاع قضائي لا يعطل سحب الوحدة السكنية التي ينتهي عقدها بوفاة المتعاقد عليها، مناشدا المواطنين بأن يعوا هذا الأمر جيدا، ويقوموا بالرجوع إلى الحي لضمان عدم ضياع أموالهم، موضحا أن بعض أصحاب هذه الوحدات يقومون بالنصب على المواطنين وبيع هذه الوحدات الإدارية لهم دون وجه حق.
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد

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