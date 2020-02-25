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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أجواء شتوية وغيوم كثيفة في بورسعيد (صور)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:38 ص
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
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تشهد محافظة بورسعيد أجواء شتوية، اليوم الثلاثاء، متمثلة في انخفاض درجات الحرارة ورياح خفيفة، يصاحبهما غيوم في سماء المدينة الساحلية وتساقط للأمطار على فترات متباعدة.

وانتظمت حركة دخول وخروج السفن بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتواصل الموانئ عمليات شحن وتفريغ السفن رغم سوء الأحوال الجوية، كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تعليماته لرؤساء الأحياء بسرعة رفع أي كميات من المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من خلال الدفع بسيارات كسح وشفط المياه، مؤكدا على أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي متواجدة فى الشارع على مدار الساعة، لحين استقرار الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار ورفعها، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي موقف طارئ، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وتوجيه الأجهزة المختصة نحوها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، اليوم، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها، وكلف بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم.‎
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد

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