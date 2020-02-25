«صحة أسوان» تنظم ندوة عن «كورونا» لطلاب المدارس

نظمت إدارة الثقافة الصحية، بالتعاون مع إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، ندوة تثقيفية عن فيروس «كورونا» لطلاب مدرسة كيما الابتدائية الجديدة، وذلك فى إطار سعي مديرية الشئون الصحية بأسوان، لرفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمواطنين.وتناولت الندوة، تعريف بمرض «كورونا»، وطرق انتشاره، فضلًا عن تعريفهم بالطرق الوقاية منه، وتجنب العدوى.وتم عقد الندوة بالتعاون مع إدارة وطلاب معهد خدمة الإجتماعية بأسوان.فيما أشرف علي الندوة كل من: الدكتورة ترنيم عصام بإدارة الثقافة الصحية، وحنان بيرم بإدارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى أمل عباس أخصائي اجتماعي بالثقافة الصحية.