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محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتراجع عن ذروة 7 أعوام.. ومخاوف «كورونا» تكبح الخسائر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:17 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع أمس الذهب 2.8 % إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 % إلى 1650.60 دولار.

واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى سبع حالات أمس الاثنين في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 % إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة فقد خسرت 0.7 % إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر في الجلسة السابقة واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.

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