الكويت: ضبط 8 إيرانيين تسللوا إلى البلاد

ألقى رجال دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية القبض على 8 متسللين إيرانيين، حاولوا التسلل إلى الكويت عن طريق البحر؛ حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحوهم، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد.وكانت غرفة عمليات خفر السواحل الكويتي، قد رصدت أحد الزوارق عند دخوله المياه الإقليمية الكويتية، وتحركه باتجاه منطقة (رأس الأرض) البحرية، فتوجهت دورية بحرية على الفور نحو الزورق، وتم التعامل معه وإجباره على التوقف.وبتفتيش الزورق الذي تبين أنه إيراني، اتضح أن على متنه 8 أشخاص يحملون جميعا الجنسية الإيرانية؛ حيث اعترفوا بأنهم متسللون، وتم عقب تحقيقات موسعة معهم، إحالتهم إلى إدارة الإبعاد، تمهيدا لترحيلهم خارج الكويت.يشار إلى أن مؤسسة الموانيء الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، كانوا قد أعلنوا وقف دخول مواطني إيران إلى الكويت، سواء بحرا أو جوا؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية بعد تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19).