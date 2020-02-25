مطار دبي يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران

علق مطار دبي، اليوم الُثلاثاء، جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد تفشي فيروس كورونا، باستثناء مدينة طهران.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا الجديد، الجمعة الماضية، وهما حالتين لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأكدت الوزارة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها تفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض.ويبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 11 حالة، تم الإعلان عن شفاء 3 حالات منها.وارتفعت حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 14 حالة، وكانت آخرها وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عامًا في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.