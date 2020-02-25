7 دول تفرض قيودًا على دخول اليابانيين أراضيها

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، أن سبع دول فرضت قيودا على دخول الرعايا اليابانيين والمسافرين من اليابان، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن موتيجي قوله، في مؤتمر صحفي، إن هذه الدول هي إسرائيل وساموا وميكرونيسيا وكيريباتي وجزر القمر وتوفالو وجزر سليمان.وطلب موتيجي من المواطنين التحقق من موقع وزارة الخارجية اليابانية قبل وضع خطط السفر.وطلبت اليابان من إسرائيل إزالة القيود المفروضة على السفر، وأطلعت كل دولة على إجراءات مكافحة طوكيو لمواجهة تفشي الفيروس.وانتشر الفيروس الذي نشأ في الصين ويسبب مرضا يعرف باسم "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، حيث أصاب أكثر من 78 ألف شخص.وسجلت اليابان أكثر من 800 حالة مؤكدة للعدوى، أغلبها على متن سفينة سياحية رست في ميناء يوكوهاما.