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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن ترفع درجة التحذير من السفر سول

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:27 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
ا ش ا
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أعلنت إدارة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها رفع درجة التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وحثت الإدارة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - المسافرين على تجنب كل السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية لأن هناك إمكانية محدودة للوصول إلى الرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا".

وقد سجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 893 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد و7 حالات وفاة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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