الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار.. والقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 09 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 11 17بلطيم 12 16مطروح 11 16السلوم 11 16سيوة 09 18بورسعيد 11 18دمياط 11 18الزقازيق 10 17الإسماعيلية 09 18السويس 10 18العريش 10 16رفح 09 16رأس سدر 10 19نخل 03 18نويبع 11 18طابا 10 18كاترين 00 08الطور 09 18شرم الشيخ 13 19الغردقة 12 21مرسى علم 13 22الفيوم 09 17بنى سويف 09 18المنيا 08 18أسيوط 07 19سوهاج 08 19قنا 08 20الأقصر 09 20أسوان 11 20أبوسمبل 11 21الوادى الجديد 07 21شلاتين 15 21أبورماد 14 22حلايب 13 20رأس حدربة 15 20