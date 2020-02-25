رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار.. والقاهرة 10 درجات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 17
بلطيم 12 16
مطروح 11 16
السلوم 11 16
سيوة 09 18
بورسعيد 11 18
دمياط 11 18
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 09 18
السويس 10 18
العريش 10 16
رفح 09 16
رأس سدر 10 19
نخل 03 18
نويبع 11 18
طابا 10 18
كاترين 00 08
الطور 09 18
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 17
بنى سويف 09 18
المنيا 08 18
أسيوط 07 19
سوهاج 08 19
قنا 08 20
الأقصر 09 20
أسوان 11 20
أبوسمبل 11 21
الوادى الجديد 07 21
شلاتين 15 21
أبورماد 14 22
حلايب 13 20
رأس حدربة 15 20

موضوعات متعلقة

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

رغدة لـ«الدستور»: ابن هالة فؤاد ضيّع مقتنيات الإمبراطور (فيديو)

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الزمالك

الصور

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع

إصدار الطبعة العربية الأولى لـ«حياة دستويفسكي»