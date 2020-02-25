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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل ندوة محمد صبحى بجامعة الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:34 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
أحمد عاشور
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أعلنت جامعة الإسكندرية تأجيل ندوة الفنان محمد صبحي في صالون جامعة الإسكندرية بكلية الآداب إلى موعد لاحق، والتي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء بالكلية؛ نظرًا للقرار الوزاري بتعطيل الدراسة.

وتقرر تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، بجامعة الإسكندرية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها، بناءً على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء؛ تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

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