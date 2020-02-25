وفاة رابع حالة على متن «السفينة الموبوء»

أفادت وسائل إعلام يابانية، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، بوفاة رابع على متن سفينة الحجر الصحي اليايانية ة «دايموند برنسيس».وفي وقت سابق، بدأت السلطات اليابانية في السماح ركاب السفينة بالمغادرة، وذلك بعد أن خضعت للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.وأكدت وكالة فرانس برس أنّ هؤلاء الركّاب، الذين تم السماح لهم، أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالفيروس، ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية.