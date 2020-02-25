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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن 60 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن إصابة 60 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 893 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن رابطة دوري كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية، السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 في الصين منذ ظهوره، في إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية في آسيا أيضًا.

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