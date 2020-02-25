ترامب يطلب 2.5 مليار دولار لمحاربة «كورونا»

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى الكونجرس للحصول على ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا.وأعلن البيت الأبيض، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، أن الحزمة تقترح استخدام مليار دولار للبحث عن لقاح لهذا الفيروس القاتل، في حين سيتم استخدام الأموال المتبقية في الأبحاث المطلوبة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة، معتبرا أن التراجع الذي شهدته أسواق الأوراق المالية أمس بسبب المخاوف من الفيروس هو أمر طبيعي.وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند: "فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة".ومضى قائلا: "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا".