71 حالة وفاة جديدة بالصين جراء «كورونا»

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، الثلاثاء، إلى 2663 حالة بعدما سجلت الأربع والعشرون ساعة الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي، لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.وأضافت أنه فيما خص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة التي سجلت، الاثنين، وبلغت 409 إصابات جديدة.ومع الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 2663 حالة، بينما وصل عدد الحالات المصابة إلى 77658 حالة.