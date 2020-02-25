اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى٬ إقامة ورش "إحياء التراث" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، تحت إشراف الفنانة التشكيلية د. أسماء عصام جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع، وذلك فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.تأتى الورشة تحت عنوان "فن العرائس" وهى الورشة الفنية السادسة من سلسلة ورش إحياء التراث، بهدف التعريف بفنون الدمى وصناعة العرائس، وأقدم النماذج التراثية، مثل عروسة الأراجوز، والتعريف بتاريخها ونشأتها، كما تهدف الورش بصفة عامة إلى اكتشاف ودعم وتشجيع كل العناصر المتميزة فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على المنافسة والتواجد فى كل الفعاليات والمسابقات التى تقيمها وزارة الثقافة.