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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة٬ يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ أعمال الدورة الحادية والأربعين للمعرض العام٬ وذلك بقصر الفنون وبحضور الفنان الدكتور أحمد عبدالكريم القوميسير العام.

تجدر الإشارة أن دورة هذا العام يُشارك بها 228 فنانًا بإجمالي 286 عملًا في مختلف مجالات الفن التشكيلي.

وتُكرم اللجنة المنظمة، على هامشها، أربعة من الفنانين الراحلين الذين أسهموا وأثروا الحراك التشكيلي المصري الحديث والمعاصر بعطائهم الإبداعي وهم: (كمال عبيد – سامي رافع – فاروق وهبة – مراد فخرالدين).

كما ستشهد عددًا من الندوات الفنية الهامة ضمن برنامج ثقافي موازٍ يأتي على النحو التالي: 1 مارس ندوة "في رحاب سعد الخادم"، ويتحدث فيها كل من الناقد الفني يسري القويضي، والدكتور رضا شحاتة، والفنانة والناقدة الدكتورة هبة عزت الهواري.

أما الندوة الثالثة فستكون في 5 مارس بعنوان "سيكولوجية الإبداع والفنون البصرية"، يحاضر فيها الدكتور شاكر عبدالحميد، والفنان والناقد محمد كمال، الندوة الثالثة تقام في 8 مارس بعنوان "غناء الفلاحين والفنون البصرية" ويتحدث فيها الناقدة سوزى شكري، الدكتور محمد غنيم، وفي 15 مارس تقام الندوة الرابعة "جماليات الفنون البصرية"، والتي تستضيف الدكتور سعيد توفيق، والفنانة والناقدة الدكتورة أمل نصر.

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام
وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

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