10 نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال الطقس السيئ

مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، خاصة مع سقوط الأمطار بغزارة في أغلب محافظات مصر، يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد والأنفلونزا، وفي سياق ذلك يقدم معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية مجموعة من النصائح لتجنب نزلات البرد.- ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة الملحق بها غطاء للرأس، لحماية المخ من الأمطار الغزيرة.- استخدام الشمسية خلال المشي في الشوارع وسط سقوط الأمطار.- تناول المشروبات الباردة التي تساعد الجسم على التدفئة الذاتية من البرد.- تناول الزبادي المثلج بالفواكه يفيد كثيرًا في التدفئة الذاتية من البرد.ـ تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والينسون وحمص شام من أجل إعطاء الشعور بالدفء للجسم.ـ تناول كوب من المياه قبل الخروج من المنزل أو أي مكان مغلق إلى الشوارع أو الأماكن الباردة؛ حتى يعطي الجسم شعورًا بالتعرض للبرد قبل الظهور في الأماكن المفتوحة أو الطقس السيئ.- عند الوصول إلى المنزل بعد فترة من المشي في الشارع وسقوط الأمطار بغزارة، لابد من تغيير الملابس المبتلة جميعها على الفور لمنع الإصابة بنزلات البرد.ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على «فيتامين c» مثل البرتقال والليمون، لكي تساعد في تقوية المناعة وتجنب نزلات البرد.ـ تناول الأطعمة التي تحتوي على «فيتامين A» مثل الكبد والموز والخوح والسبانخ والجزر، من أجل تقوية المناعة ومساعدة الجسم للتصدي لنزلات البرد.- تناول المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والجوز يساعد كثيرًا في التدفئة الذاتية خلال البرد.