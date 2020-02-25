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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم (صور)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:54 ص
محافظة الجيزة تواصل
محافظة الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم
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تواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير شوارع مدينة الرحمن بالهرم، تحت إشراف مديرية الطرق، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير وتبليط الشوارع، بمتابعة اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

كانت محافظة الجيزة، شاركت فى فعالية متميزة مع الشباب بحي جنوب الجيزة لاستغلال طاقات الشباب وتدعيم مشاركتهم المجتمعية في العمل الميداني وذلك من خلال رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الفعالية شملت مشاركة الشباب في تجميل وتلوين الأسوار وغرف الكهرباء وكبائن التليفونات المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية، وذلك في خطوة لتجميل المظهر العام للطرق والمحاور، مشيرًا إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الشباب لإنجاح الفعالية، حيث تم البدء في تجميل سور شارع ربيع الجيزي وكبائن التليفونات والكهرباء الموجودة بواجهة الأسوار بالشارع وسيتم دهان ورسم السور من الجانب الأيمن لتتكامل الصورة الجمالية للمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على دعم الأنشطة والفعاليات الشبابية، خاصة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وتجميل البيئة، مشيرًا إلى احتضان المحافظة العديد من الفعاليات الشبابية خلال المرحلة المقبلة لإدماجهم في العمل العام ومشاركتهم للأجهزة التنفيذية.

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