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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يقود حملات شفط مياه الأمطار بالشوارع والميادين (صور)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:40 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة منتصف الليل؛ لمتابعة جهود أعمال شفط المياه بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة وشمال المحافظة.

وخلال الجولة حرص المحافظ على السير على الاقدام؛ ليباشر ميدانيا أعمال الشفط، حيث وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط تجمعات المياه بمطلع ومنازل كوبرى ١٥ مايو أمام مسرح البالون وجامعه الدول العربية، كما قاد أعمال الشفط أسفل كوبرى الساحل أمام مستشفى حميات إمبابة.

وشملت الجولة شارعي الهرم ومراد، ونفق وميدان النهضة، ونفق الجلاء، وشارع النيل، وميدان الكيت كات، وميدان سفنكس، وشارع أحمد عرابى، وشارع جامعة الدول العربية.

ورافق المحافظ، خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأسامة السقعان رئيس حي شمال.

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