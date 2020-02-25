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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كريمة: الإسلام يدعونا لإنفاق أموالنا على الكنائس

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:28 ص
جريدة الدستور
أحمد عبد الرازق
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هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، شيوخ التيار السلفي، مشيرًا إلى أنهم ينفذون أجندات تتبع مخابرات دولية، من أجل أن تأسيس كيان بديل للأزهر الشريف.

وأكد «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «الأولى مصر» أنه لا يوجد فى الدين شيء اسمه السلفية، مضيفًا أن السلفيين حصلوا على تمويل من الخارج وقاموا بإنشاء 12 قناة دينية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعظمهم لم يحملوا أي مؤهلات دينية.

وعن الفتاوى السلفية التي تتجاوز في حق الأقباط، ردّ كريمة أن الدين يحثنا على ترميم كنائس الأقباط بأموال المسلمين، وفق أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع أن عمر بن الخطاب بعدما فتح عمرو بن العاص مصر، لم يعتبر المسيحيين درجة ثانية بل أوصى بمعاملتهم بالمساواة.

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