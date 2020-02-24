بنى سويف تواصل شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع (صور)

واصلت محافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، جهودها من خلال الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لشفط مياه الأمطار بعدد من الشوارع التى تعرضت لتجمع لمياه الأمطار، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السىء التى تشهدها عدة محافظات بالجمهورية، حيث تساقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق.ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف يرافقه كل من نواب المحافظ، والتنفيذيين المعنيين، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين ومنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والتى يشهد أعمال تطوير، حيث تم تشغيل المصافي بالطريق لصرف المياه.كما يتابع محافظ بني سويف على مدار الساعة المستجدات والمواقف الطارئة الناتجة عن تقلبات الطقس، وذلك من خلال غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة التى تنعقد بشكل دائم على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية والقطاعات الحيوية لمواجهة أية تداعيات سلبية قد تنتج عن تقلبات الطقس سقوط الأمطار بغزارة التي تتعرض لها البلاد هذا اليوم.فيما تتابع الغرفة المستجدات اللحظية والوضع الحالى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال التواصل الدائم بين غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والقطاعات الحيوية.وأهابت المحافظة المواطنين باتباع إجراءات السلامة في مثل هذه المواقف من ضرورة البعد عن أية مهمات، خاصة بالكهرباء من كابلات وأعمدة الإنارة وأكشاك وعدم الاقتراب أو ملامسه أعمدة الإنارة مع أهمية دور المواطن في الإبلاغ الفوري عن أية أسلاك مكشوفة على الرقم المؤقت الساخن للكهرباء 121 بجانب اتباع إجراءات السلامة عند قيادة السيارات؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.