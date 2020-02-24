«اتحاد الكرة» يجتمع غدا للبت في «أزمة القمة» وتوقيع العقوبات

قالت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إن الاتحاد سيدرس عدم حضور نادى الزمالك إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، وسيتم إصدار قرار بهذا الشأن غدا.وأضافت عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "سنحصل على أقوال نادي الزمالك وأقوال رجال الأمن المصاحب لحافلة الزمالك، وسنرى هل انسحب أم هناك ظروف قهرية منعتهم من الوصول".وأوضحت عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه كان هناك تواصل مع الأمن المتواجد بصحبة أتوبيس بعثة الزمالك، والذي كشف أن أتوبيس الزمالك كان يتوقف لشراء مياه ووضع بنزين، مشيرة إلى أن كل الأحداث تؤكد بأن أتوبيس الزمالك لا يرغب في الوصول إلى ملعب ستاد القاهرة.وأكدت أن ماحدث في مباراة القمة اليوم لا يليق بمصر أبدًا، مبينة أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لاتحاد الكرة غدًا لتوقيع عقوبات على ما حدث في مباراة القمة.