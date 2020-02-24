رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«اتحاد الكرة» يجتمع غدا للبت في «أزمة القمة» وتوقيع العقوبات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:50 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
رباب الأهواني
طباعة
قالت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إن الاتحاد سيدرس عدم حضور نادى الزمالك إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، وسيتم إصدار قرار بهذا الشأن غدا.

وأضافت عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري: "سنحصل على أقوال نادي الزمالك وأقوال رجال الأمن المصاحب لحافلة الزمالك، وسنرى هل انسحب أم هناك ظروف قهرية منعتهم من الوصول".

وأوضحت عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه كان هناك تواصل مع الأمن المتواجد بصحبة أتوبيس بعثة الزمالك، والذي كشف أن أتوبيس الزمالك كان يتوقف لشراء مياه ووضع بنزين، مشيرة إلى أن كل الأحداث تؤكد بأن أتوبيس الزمالك لا يرغب في الوصول إلى ملعب ستاد القاهرة.

وأكدت أن ماحدث في مباراة القمة اليوم لا يليق بمصر أبدًا، مبينة أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لاتحاد الكرة غدًا لتوقيع عقوبات على ما حدث في مباراة القمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«اختراق وكر الإرهاب».. «90 دقيقة» ينفرد بتسجيلات تكشف الوجه القبيح لـ أيمن نور

عمرو أديب متسائلا: «هل دخل لاعبو الزمالك الحمام في رمسيس؟»

تسجيل ثاني حالة مصابة بـ«كورونا» في البحرين

رغدة لـ«الدستور»: ابن هالة فؤاد ضيّع مقتنيات الإمبراطور (فيديو)

الصور

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: الأمن حرر محضرًا عكسيا ضد الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

سعر إطلالات إيفانكا ترامب فى الهند

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«مناهضة العنف ضد المرأة» في الملتقى الثقافي بأسيوط 

غدا.. عرض «Somewhere in Time» بالحرية للإبداع في الإسكندرية

مناقشة أعمال «الشاعر عادل نافع» بثقافة السويس

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»