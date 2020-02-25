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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لماذا وصف عادل إمام محمد ثروت بـ«العفريت»؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:01 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدث الفنان محمد ثروت، عن تجربته في مسلسل "مأمون وشركاه"، مع الفنان الكبير عادل إمام، والذي عرض في 2016.

وأضاف "ثرون"، خلال لقائه في برنامج "إتس شو تايم"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أنه كان يعتقد أنه سيؤدي دورًا صغيرًا في المسلسل، ولكنه فوجئ بالمخرج رامي إمام، يعطيه السيناريو كاملًا.

وتابع، أنه اعتقد أن الأمر لمجرد الإطلاع على السيناريو من باب المعرفة بتفاصيل المسلسل فقط، ولكنه فوجئ أن دوره ممتد لآخر المسلسل، وبعد أدائه لأول مشهد مع الزعيم وصفه وقتها بأنه عفريت.

كما كشف خلال العمل أن دوره في فيلم "جحيم في الهند"، كان مجرد دورًا بسيطًا، ولكن تم تعديله ليكون ممتدًا في مشاهد أكثر في الفيلم بسبب طريقته والإيفيهات التي قدمها ووجد أنها مناسبه للدور.

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