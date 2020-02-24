عمرو أديب: مهاجمو مجدي يعقوب «شوية صراصير»

وصف الإعلامي عمرو أديب، الدعاة الثلاثة، الذين علقوا على تكريم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، بأنه لن يدخل الجنة، قائلًا: "شرذمة، عبدالله رشدي وسامح عبد الحميد، ووجدي غنيم، قرروا يهيلوا التراب على الرجل العظيم، ويقولوا له اوعى تفتكر إنك هتدخل الجنة، اعمل زي ما تعمل هتخش النار".وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا معرفش مين هيدخل الجنة، ومين هيدخل النار، لكن اللي أعرفه اللي بيقول الكلام ده مش بني آدمين، وانتفاضة الشعب المصري ضد هؤلاء الصراصير كانت قوية، والدولة تحرك على أعلى مستوى، وأوقفت هذا الصرصار".وأردف: "هذا الصرصار مش عارف مجدي يعقوب ولا قيمة مجدي يعقوب، رجل فخر لمصر، رفع اسم مصر عاليًا في الداخل والخارج".