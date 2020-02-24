وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تكرم الجاليات الأجنبية على أراضيها

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر هي أول دولة في العالم تكرم الجاليات الأجنبية من خلال مبادرة إحياء الجذور والتي شارك فيها 150 مصري قبرصي يوناني من مختلف أنحاء العالم.وأضافت نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "extra news"، أن حفل التكريم لأبناء هذه الجاليات الأجنبية كان في "مايو" بمدينة الاسكندرية، لافتة إلى أن جميعهم من الإسكندرية وكانوا سعداء جدا بعودتهم إلى وطنهم.وأشارت نبيلة مكرم إلى أنه بعد عمل مبادرة العودة للجزور طلبت أرمينيا أن نقوم بتكريم الأرمن الذين كانوا يعيشون على أرض مصر.وتابعت: "نستعد للاحتفال بالعيد الـ150 على إنشاء مدرسة العبيدية اليونانية في القاهرة، وهي المدرسة التي تخرج منها الكثير من اليونانيين المصريين"، مؤكدة أن الدبلوماسية تعمل على تعزيز العلاقات المصرية القبرصية اليونانية.