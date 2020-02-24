محمد ثروت: «كايرو شو» أعاد المسرح وطوّره

قال الفنان محمد ثروت إن «كايرو شو» تسبب في نقلة حضارية ونوعية للمسرح، بعد فترة ركود المسرح.ووجه ثروت خلال لقائه في برنامج «إتس شو تايم» المذاع عبر فضائية «cbc» رسالة شكر خاصة للمخرج مجدي الهواري، للجهود التي قام بها تجاه المسرح وطور فيه وأدخل عليه التكنولوجيا خاصة أن المسرح كان يشبه المياة الراكدة، وجعل النجوم الكبار يعودون للمسرح من جديد لمقابلة الجمهور.وعن أول تعاون له مع الفنان أحمد عز، قال إنه فنان لأبعد درجة ويحب الفنان المتواجد معه ويرتجل على المسرح ونعمل إيفهات مميزة ونقدم مناطق جديدة في المسرحية ونعلي المسرحية، كما أن تارا عماد رغم أنها أول تجربة مسرحية لها في المسرح إلا أنها مجتهدة وموهوبة، وكذلك الفنان سامي مغاوري، وعمره الكبير في المسرح.