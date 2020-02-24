خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

علّق الكاتب خالد منتصر على أزمة تصريحات بعض القيادات السلفية والداعية الموقوف عبد الله رشدي، بعدم دخول الدكتور مجدي يعقوب الجنة، قائلًا: «لا يجب شخصنة الأمور في فكرة شخصية عبد الله رشدي أو عاصم عبد الماجد أو إسلام عبدالحميد، وإذا أقدمنا على ذلك يعتبر هذا الأمر تقزيمًا للأزمة».وأضاف منتصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث" أن الأزمة أكبر من الأشخاص وتتلخص في أن هؤلاء دشنوا مكتب تنسيق للجنة على غرار مكتب الثانوية العامة، وهذا التيار له جذور تاريخية تبدأ من الشيخ الشعراوي.وأردف: «بالعودة للخلف لأحد حلقات الشيخ الشعراوي، وهو إمام المفسرين التي قال فيها إن المبتكرين والمخترعين حصلوا على تكريمهم الدنيوي بما فيه الكفاية من خلال التماثيل وغيرها، لكن مسألة دخولهم الجنة أمر أخر، لأنهم مش هيدخلوا الجنة، وهدفهم دنيوي بحت».وتابع: «بهذه العبارة تكون البذرة ليست عبد الله رشدي، لكن بدأت من الشعراوي، احنا بس محرجين وخايفين، هذا الكلام موجود في مناهج التعليم وبالتالي الأزمة كبيرة لن تقف بمحاكمة عبد الله رشدي حتى لو عزلنا التيار السلفي كله لكن تظل الأفكار قائمة».