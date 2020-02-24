«مناهضة العنف ضد المرأة» في الملتقى الثقافي بأسيوط 

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز أقام فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية والتي تدعم الفكر الراقي وتطرد الفكر المتطرف والإرهاب وغيرها من القضايا التي تهم الشباب، شهد بيت ثقافة صدفا ملتقى ثقافي ضمن برنامج المواطنة لمواجهة التطرف والذي يقام تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني، أعقبها كلمة ترحيبية من مدير البيت أكد فيها أن الثقافة هي قوام المجتمع السليم الذي يبني أساس الأخلاق والقيم الإنسانية.تلاها ندوة تثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة" قدمها محمد عبد الرحيم مدير إدارة أوقاف صدفا، تحدث فيها عن العنف اللفظي ضد المرأة بأنواعه وطرقه المختلفة من معاكسات أو مضايقات أو غير ذلك، كما تناول العنف والإيذاء البدني والذي تتعرض له المرأة من المتعاملين معها سواء كانوا أقارب أم أغراب عنها، كما تطرق في حديثه لختان الإناث كنوع من الإيذاء والعنف البدني الذي يمارسه الأهل ضد البنات في طفولتهن، والذي ينتج عنه عقدة نفسية قد تلازمهم طيلة حياتها، واختتم الملتقى بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة مخاطر العنف ضد المرأة.