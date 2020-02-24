محمد ثروت: الوقوف أمام كريم عبد العزيز كان أمنيتي

عبر الفنان محمد ثروت عن سعادته، للمشاركة كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، بعد مشاركته معه في فيلم "ولاد العم"، بدور صغير.وأضاف خلال لقائه في برنامج "إتس شو تايم"، والمذاع عبر فضائية "cbc": "من أكثر التجارب التي سعدت بها جدًا وكان أمنية حياتي أن أمثل معه لأنه فاهم ومن بيت فني والكيمياء بينا جميلة جدًا على المستوى الفني والاجتماعي وفي الكواليس يضحك، وفجأة عند دخوله للشخصية تجده يتحول وينتقل للدور الأمر الذي يصيبك بدهشة كيف تحول بهذه السرعة؟".وتابع: "كريم عبدالعزيز، يهتم بالتفاصيل وبالممثل الذي أمامه ويساعده وأحيانا ينتهي من دوره ولكنه يقف خلف الكاميرا، ويعيد جملته مرة أخرى، حتى تخرج بنفس الدقة فهو ميجا ستار، ومن أحلى اللحظات التي وقفت فيها أمام الكاميرا هي مع كريم عبدالعزيز".أما عن تجربته في "ولاد العم"، فأكد أنه كان دور صغير، ومن الممكن أن لا يتذكره ولهذا تمنى العمل معه.ويشارك محمد ثروت، حاليًا في "طلقني شكرًا"، وهو مسلسل اذاعي، مع الفنان أحمد فلوكس، وهنا شيحة، ووصفه بأنه تجربة ممتعة جدًا لأنه يحب الإذاعة لأنها تدخل كل البيوت.