عمرو أديب يطالب شيخ الأزهر باستقبال مجدي يعقوب (فيديو)

طالب الإعلام عمرو أديب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، باستقبال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، ليعطي المثل والبركة.وأشاد أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" باستقبال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة مشروع المستشفى التي ينشأها للعرب والأجانب والبشرية كافة، بهدف تدريب أكثر من ألف طبيب، لينقل إليهم الخبرة.كما أشاد بتصريحات رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بحبه الشديد للسير مجدي يعقوب، وتشدده له.