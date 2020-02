غدا.. عرض «Somewhere in Time» بالحرية للإبداع في الإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فيلم "Somewhere in Time"؛ ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي تحت إشراف محمد كمال مبارك، فى تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.فيلم "Somewhere in Time"، عرض 1980، بطولة كريستوفر ريف، جين سيمور وكريستوفر بلامر، تيريزا رايت ومن إخراج جينوت سزوارك، والفيلم مقتبس عن رواية عودة وقت الدعوة للكاتب ريتشارد مايثسون.تدور القصة حول "ريتشارد كولير" الكاتب المسرحي الذي يحصل على ساعة يد قديمة من امرأة عجوز ويقع في حب صورة قديمة لشابة جميلة يتضح أنها العجوز، فيعود بالزمن إلى عام 1912 ليعثر عليها ولكن مدير أعمالها يحذرها من عرقلة هذا الحب لطريقها الفني.