الإبراشي عن انسحاب الزمالك: «مهزلة ولابد من تحقيق»

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إننا نعيش في مهازل منذ مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن ما حدث اليوم من فريق الزمالك يستدعي التحقيق.وأضاف الإبراشي ببرنامج "الأولى مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الكرة المصرية تخضع لضوابط عشوائية وليس بها ضوابط صارمة، مشيرًا إلى أن كل دول العالم يحدث بها عطل في السيارات والأتوبيسات ومطالبًا بالتحقيق فيما حدث.