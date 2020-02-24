عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد عددا من مشروعات الشباب بقنا





تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من النماذج الناجحة لمشروعات الشباب المُمولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورافقه خلال الجولة رئيس الجهاز وأعضاء اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة جنوب الوادى بهدف تعريف الشباب وطلاب الجامعة على النماذج الناجحة للمشروعات ووضع تلك النماذج الناجحة ضمن أولوياتهم في إقامة مثل هذه المشروعات الصغيرة في المستقبل.

مشروعات الشباب بقنا

وتفقد الدكتور حازم حضانة أطفال العبقري بمدينة قفط، كما تفقد نائب المحافظ مصنع تجهيز مهمات المطابخ بمنطقة الصالحية وأعرب الدكتور حازم عن بالغ سعادته بهذه المشروعات التي تعتبر نماذج يُحتذى بها للشباب الجاد الراغب في الحصول على فرصة عمل حقيقية.

مشروعات الشباب بقنا

وأكد على ضرورة توعية المواطنين خاصة الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودورهما في تحقيق خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 التي تعمل الدولة على تنفيذها.