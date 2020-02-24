محمد القصبي يكتب: إن كنا نحب عمرو فهمي.. فلنواصل ما بدأ!

مات عمرو فهمي..أمر متوقع بل وحتمي، ليس لأنه كان يعاني من السرطان بل لأن هذا حال كل الكائنات الحية.حتى الآن ولد ما يقرب من 39 مليار إنسان مات منهم ما يزيد عن 31 مليارا، والباقي ما يقرب من ثمانية مليارات -عدد البشر الآن- هذا أيضا مصيرهم.. مصيرنا سنرحل مثل الذين رحلوا وكل الذين سيأتون بعدنا أيضا سيرحلون!الخلود ليس واردًا لأي كائن حي، لكن الوارد الذي ينبغي أن يناقش حين نرحل ماذا نخلف وراءنا؟عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" خلف قلوبا مكتنزة بمحبته، بدا هذا من حشد المراثي على السوشيال ميديا، مما كتب عنه في الميديا من الحشود التي شاركت في وداعه الأخير.لكن ثمة خطوة مهمة نؤكد من خلالها أننا نحبه ونسير على دربه، مكافحة الفساد.أن ندعو بإلحاح بالتحقيق في شكاوي الراحل عمرو فهمي ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.تقدم الراحل بوثائق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنطوي على اتهامات لرئيس الكاف بالفساد، وطبقًا لتقرير باللغة الإنجليزية بثته "رويترز" في أبريل 2019 تتضمن إحدى الوثائق أن أحمد أمر أمينه العام بإيداع مبالغ في الحسابات الخاصة لبعض رؤساء اتحادات دول أفريقية، "وليس حسابات الاتحادات" بمقدار 20 ألف دولار لكل منهم!الوثيقة تضمنت أيضًااتهام أحمد بفسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية، مما كبد خزينة الكاف مبلغ 830 ألف دولار.وتحوم الشكوك حول وجود شبهة فساد في هذه الصفقة نظرًا لما يقال عن علاقة صداقة تربط بين رئيس الكاف ورئيس الشركة الفرنسية.بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات في الاتحاد الإفريقي وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف، علاوة على ذلك، شراء سيارتين بـ400 ألف دولار من أموال "كاف"، إحداهما في مصر والأخرى في مدغشقر.وجاء رد أحمد عنيفًا؛ حيث دعا إلى اجتماع للجنة التنفيذية للكاف ليتم اتخاذ قرار بإقالة عمرو من منصبه كسكرتير الكاف دون إبداء الأسباب.وللدولة المصرية علاقة جوهرية بما يجري؛ حيث سعى عمرو فهمي لأكثر من عام لتعديل العقد المبرم مع شركة لاجاردير سبورت الفرنسية لزيادة العائد من بث مباريات الأمم الإفريقية الماضية.عمرو خاطب الشركة الفرنسية عبر رسالة رسمية يوم 4 يوليو 2018 يطالبهم بضرورة تطبيق البند الخاص في العقد المبرم بين الشركة والكاف بزيادة نسبة أرباح الدولة المستضيفة "مصر" لكأس الأمم الأفريقية من البث التليفزيوني.وتبدو مطالبته منطقية مع زيادة المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا، وبالتالي زيادة المباريات بحوالي 20 مباراة، والعائد المتوقع من بث مباريات البطولة بعد زيادة الدول المشاركة من 16 إلى 24 دولة، حوالي 100 مليون دولار، فإن كان نصيب الدولة المنظمة 20%، فهذا يعني ارتفاع أرباح مصر "الدولة المنظمة" من 10 ملايين دولار إلى 20 مليونًا.وحدد عمرو مهلة 60 يومًا تنتهي يوم 4 سبتمبر 2018فإن لم ترد الشركة يصبح من حق الكاف التعاقد مع شركة أخرى.اتهامات عمرو فهمي لرئيس الكاف وجدت سندًا من الصحافة العالمية، فقد نشرت صحيفة ماركا الإسبانية في مطلع يونيو 2019 تقريرًا بعنوان "فوضى في كرة القدم الأفريقية" كالت فيه الاتهامات لرئيس الكاف بل طالت اتهاماتها هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق وآخرين.وقالت الصحيفة إن رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد تجاهل متعمدًا التفاوض مع شركة “لاجاردير” المالكة لحقوق بث البطولات الأفريقية بشأن عائدات البث المستحقة للمنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة.وأكدت ماركا أن “المادة 9.5 في التعاقد بين كاف ولاجاردير تؤكد ضرورة رفع إيرادات البث بمجرد زيادة عدد المنتخبات المشاركة، وهو ما انطبق على النسخة الماضية لأمم أفريقيا، التي شارك فيها 24 منتخبًا بدلًا من 16 فقط”.وذكرت "ماركا" أن الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن تشكيل لجنة يتواجد بها المصري هاني أبو ريدة إلى جانب الكونغولي كونستاتين أماري والمغربي فوزي لقجع، من أجل مراجعة عدة عقود، إلا أن عقد كاف مع لاجاردير لم تتم مراجعته، مما يشير لشبهة تواطؤ بين اللجنة والكاف بشأن هذه العقود!.ولم يكف عمرو فهمي خلال شهوره الأخيرة رغم ظروفه الصحية عن المطالبة بفتح ملفات الفساد في الكاف.وها هو عمرو يرحل دون أن يتحقق ما سعى إليه، فهل يواصل محبوه من الإعلاميين والرياضيين الذين عبروا عن حزنهم لرحيله بأكثر الكلمات عمقا، هل يواصلون مابدأه؟ خاصة أن شبهة تواطؤ فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية كما نوهت صحيفة "ماركا" تطول مصريين بل أن الخلل في التعامل مع تلك الشركة حسب اتهامات عمرو أهدر على الخزانة المصرية ملايين الدولارات.إن فعلنا.. فهكذا نعبر عن حبنا الحقيقي لعمرو فهمي والأهم نكرس مبادئه.. أن الرياضة طهارة ونقاء وقيم وأخلاقيات.. وليست سبوبة يلهث خلفها بعضنا ولو عبر سراديب الفساد.تلك المبادئ التي عزم على ترسيخها في الكرة الإفريقية حين أعلن منذ أكثر من شهرين عن نواياه للترشح لرئاسة الكاف العام المقبل، وكان من ضمن الأهداف التي سعى إلى تحقيقها من وراء خطوته تلك إعادة رئاسة الكاف إلى أحضان مصر.وماذا يمنع أن يكون هذا أيضا هدفنا، هدف المخلصين الأنقياء في المشهد الرياضي المصري، إعادة رئاسة الكاف إلى مصر، فليتقدم أحدهم للترشح وأظن أن الدولة المصرية بحضورها النافذ الآن في القارة السمراء لن تبخل أبدا بأي طريق وبأي إمكانات لدعمه.بهذا نؤكد للراحل الجميل عمرو فهمي أننا بالفعل نحبه، أننا على درب طموحاته النبيلة نسير.