ضبط 5 آلاف قرص أدوية مهربة في حملة بالبحر الأحمر

شنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة ومحلات بيع المكملات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات لضبط سوق الدواء.وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أنه هناك حملات مكثفة للتفتيش الصيدلي على الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة ومحلات بيع المكملات الغذائية.وأوضح البيان أن الحملة مكونة من أعضاء التفتيش الصيدلى، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومباحث الأموال العامة، وتمكنت من المرور على 26 صيدلية ومحلات بيع المكملات الغذائية، أسفر التفتيش عن ضبط 5000 قرص أدوية مهربة وأدوية منتهية الصلاحية بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه تقريبا.وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وتحريز المضبوطات بمعرفة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين وإحالتها للنيابة العامة.