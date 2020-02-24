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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 آلاف قرص أدوية مهربة في حملة بالبحر الأحمر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:48 م
أدوية
أدوية
كتب- علي عواد
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شنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة ومحلات بيع المكملات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات لضبط سوق الدواء.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أنه هناك حملات مكثفة للتفتيش الصيدلي على الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة ومحلات بيع المكملات الغذائية.

وأوضح البيان أن الحملة مكونة من أعضاء التفتيش الصيدلى، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومباحث الأموال العامة، وتمكنت من المرور على 26 صيدلية ومحلات بيع المكملات الغذائية، أسفر التفتيش عن ضبط 5000 قرص أدوية مهربة وأدوية منتهية الصلاحية بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه تقريبا.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وتحريز المضبوطات بمعرفة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين وإحالتها للنيابة العامة.

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