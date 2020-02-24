على غزلان يكشف حقيقة ارتباطه بمنة عرفة

كشف اليوتيوبر علي غزلان، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة.وقال غزلان، إنه تجمعه أعمال كثيرة مع الفنانة منة عرفة وفخور جدا بالعمل معها.وبسؤاله هل العلاقة التي تجمعك بمنة عرفة هي علاقة عمل فقط؟ فأجاب: «الله أعلم، ممكن تكون علاقة صداقة» متابعا: «إحنا دلوقتي علاقة صداقة قوية، الله أعلم بكره ممكن يكون في إيه».وواصل: «منة مختلفة تماما على المستوى الشخصي عما تظهر به على الشاشات»، لافتا إلى أن منة الناس تنظر لها على أنها طفلة، في حين أنها الآن بلغت من العمر 21 عاما.