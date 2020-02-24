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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بشير التابعي: مشهد مباراة القمة اليوم «كارثي» (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:42 م
بشير التابعي
بشير التابعي
رباب الأهواني
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قال بشير التابعي، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن ما حدث اليوم في مباراة القمة ضد لوائح كرة القدم، لافتًا إلى أن مشهد مباراة القمة اليوم "كارثي" وانسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام النادي الأهلي ليس بمفاجأة.

وأضاف بشير التابعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية"dmc" "المستشار مرتضى منصور أعلن أنه لن يخوض المباراة إلا بعد تحقيق شروط معينة طلبها، متابعًا:" رئيس نادي الزمالك لم يعلن أن الزمالك سيخوض مباراة القمة بالناشئين وهناك معلومات مغلوطة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما أشار إلى أن هناك أطراف كثيرة تدخلت لتسخين الأوضاع مما أدى إلى إلغاء القمة.

وأوضح أن ما حدث اليوم غير مطابق لما تنص عليه القوانين واللوائح، لافتًا إلى أن الكرة حاليا في ملعب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، معربًا عن أمنيته في تطوير الأمر ووصوله إلى الفيفا.

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