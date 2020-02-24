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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة للحكومة بشأن إهدار ملايين الجنيهات وتسريب الخيول الأصيلة بـ«محطة الزهراء»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:36 م
علي عبد العال
علي عبد العال
أشرف لاشين
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قدم رائف تمراز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير الزراعة، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن إهدار المال العام وتسريب الخيول بالمحايلة على القانون في محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة.

وقال "تمراز" في بيان له اليوم، إن محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة تتعرض لأكبر عملية إهدار مال عام بتسريب الخيول العربية الأصيلة بالمحايلة على القانون وأن المحطة خلال هذا العام فقط باعت خيول بـ8 ملايين و600 ألف جنيه وصرفت المحطة في نفس العام مبلغ 26 مليون جنيه أجور للعاملين وأعلاف للخيول وأدوية في حين أن المفترض أن لا يقل العائد منها خلال هذا العام عن 60 مليون جنيه بالمستندات المتداولة وهو ما يعد أكبر عملية إهدار للمال العام.

وتساءل تمراز خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم: "هل يعقل أن محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة تهدر هذه الأموال دون تدخل عاجل من وزير الزراعة للوقوف على خلفية إهدار المال العام بهذا الشكل؟"

وطالب "تمراز" بسرعة تشكيل لجنة من المختصين ومجلس النواب لمتابعة الأمر على أرض الواقع والتعرف على الحقيقة ومراجعة كافة التقارير وسجلات العهدة وإدارة الأغذية بالمحطة، برفقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة للحيوان وممثلي من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وهيئة الرقابة الإدارية، ومراجعة كافة المزادات بالإدارة المركزية لتربية الخيول خلال عام 2019 وحتى تاريخه وتقديم تقرير مفصل للبرلمان.

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