متحدث القاهرة: كميات الأمطار أكثر كثافة من المتوقع

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، تعليقًا على موجة الطقس السيء التي تضرب مصر، أن المحافظة نسقت مسبقًا مع الأرصاد لكن كمية الأمطار كانت كثيفة للغاية خاصة في المناطق الشرقية بمدينة نصر ومصر الجديدة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": «منذ الساعة الواحدة ظهرًا نعكف على شفط كميات مياه من شوارع محافظة القاهرة خاصة في البورة التي شهدت أكبر تجمعات للمياه عند المنصة».وأشار إلى أن الأمطار لم تتوقف على مدار 8 أو 9 ساعات فضلًا عن عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب هذه الكميات من المياه، ومن الناحية الفنية الشبكة في شرق القاهرة تحتاج لتغيير وهي مكلفة بمليارات الجنيهات.وكشف أن المحافظة تنسق لتغيير شبكات الصرف الصحي في مصر الجديدة، وتوسعة شبكتها لاستيعاب كميات الأمطار التي تهطل في أوقات متفاوتة من العام.